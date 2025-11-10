日本テレビ「有吉ゼミ」が１０日、放送され、『田舎暮らし芸能人に密着』のテーマでは、栃木で牧場を経営するモデルで女優の紗栄子らが出演した。「踊る大捜査線」シリーズをはじめ、数々の映像、舞台作品に出演してきた俳優・筧利夫（６３）もＶＴＲで登場。３年半前、６０歳を機に、静岡・熱海に移住した暮らしぶりが明かされた。新築ではなく、中古の家を買い、フルリノベーションしたという自宅は、２階建ての５ＬＤＫ。