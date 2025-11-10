母親に連れられて来日したタイ国籍の少女が、東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、少女の親族が取材に応じ、悲痛な思いを語った。祖母「娘のことも孫のことも心配」この事件は、東京・文京区の個室マッサージ店で、12歳のタイ国籍の少女に性的なサービスをともなう接客をさせた疑いで経営者の男らが逮捕されたもので、警視庁は、仲介業者を通じて人身取引が行われたとみて捜査している。少女の祖母（64）は「（孫