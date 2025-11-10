高市政権が掲げる「強い経済」の実現に向けて設置された「日本成長戦略会議」が10日、初会合を開き、高市首相は「大胆な発想で検討を進めてほしい」と求めた。政府の「日本成長戦略会議」の初会合は、午後5時過ぎから官邸で開かれ、高市首相は、「従来の枠組みにとらわれない大胆な発想で検討を進めていただくようお願いする」と述べた。また、「補正予算の確保や税制の実現に努めてもらうこととともに、経済対策の取りまとめを待