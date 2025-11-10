◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝１１月１０日第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１５日、東京）に出走するコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は今年のフェブラリーＳでＧ１初制覇を飾った。それ以降の交流Ｇ１の２戦は結果が出ず、前走はまさかの１１着惨敗。太田助手は「競馬場の厩舎地区から平常心ではなく、装鞍所でもいつも出さない場所で馬っけを出して