歌手の研ナオコが１０日に自身のインスタグラムを更新。俳優・梅沢富美男の誕生日を祝った。「富美男ちゃんお誕生日おめでとうございます」と１１月９日に７５歳の誕生日を迎えた梅沢を祝福。「みんなでお祝いしましたずっーーーーと頑張ろうね」とつづって、大きなケーキの写真や梅沢がローソクの火を消す姿などをアップした。この投稿には「ナオコさんも梅沢さんもお若い」「レジェンドコンビ」「和やかな雰囲気に癒やさ