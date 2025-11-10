農林水産省は、最新の技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア2025」を開催！2025年11月26日(水)から11月28日(金)までの3日間、東京ビッグサイト 西展示棟にて実施されます。 農林水産省「アグリビジネス創出フェア2025」  会期：2025年11月26日(水曜日)〜11月28日(金曜日) 各日10時00分〜17時00分会場：東京ビッグサイト 西展示棟(西3ホール)参加費：無料（事前登録制）農林水産・食品分野の最新技術を紹介する