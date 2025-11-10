政府は首相と閣僚の給与について、国会議員歳費からの上乗せ分の支給をなくすことを１１日の給与関係閣僚会議で確認する方向で最終調整に入った。今国会に国家公務員特別職の給与法改正案を提出する方針だ。政府関係者が１０日、明らかにした。内閣官房などによると、月額１２９万４０００円の議員歳費に加え、首相は月約１１５万円、閣僚は月約４９万円が上乗せされている。