米大リーグのヤンキース傘下マイナーで今季を終えた前田健太投手が１０日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。広島時代の同僚でアスリートコメンテーターの中田廉氏の投稿をリポストし「れんとランチアスリートコメンテーターに色々質問されました。笑」と記した。中田氏は１０日、自身のインスタグラムを更新。「健太くんに一年ぶりに会いました。おかえり」と記し、前田との２ショットを投稿。「漢です。かっこい