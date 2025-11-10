政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が、元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで9日、逮捕されました。警察は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあることから、逮捕に踏み切ったということです。【写真を見る】送検の際にカメラにポーズを決める立花容疑者発端は何だったのか県議死去後も続いた誹謗中傷山形純菜キャスター:これまでの経緯を振り返ります。2024年3月、兵庫県の斎藤元彦知事にパワハラ疑惑が浮上しました。百