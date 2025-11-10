10日の衆議院の予算委員会で高市首相は、「台湾有事」について武力行使を伴うものであれば「存立危機事態」になりうるとした先週の答弁について、「最悪のケースを想定した答弁」だと説明しました。午前の質疑で野党側は、集団的自衛権の行使が可能になる「存立危機事態」を巡る答弁についてただしました。立憲民主党・大串議員：台湾有事において武力行使が行われれば、存立危機事態になるというふうに踏み込んだ。軌道修正をされ