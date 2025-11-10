パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、運営するドン・キホーテとアピタ・ピアゴ・ユーストアにおいて、それぞれのブラックフライデーセールを開催する。その他、異業種企業とコラボレーションした企画などを展開し、日本の消費を盛り上げる。ブラックフライデー長引く物価高で節約志向が続き、お買い物が楽しいものではなくなってしまった今、独自の店舗コンセプト「CV(ConVenience/便利さ)＋D(Discount/安