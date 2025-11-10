俳優の舘ひろしが１０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。医者の一家に生まれたものの医師にならなかった理由を明かす一幕があった。この日、「親父も医者で、おじさんも医者だったんですね。弟も医者で甥っ子が３人医者です」と話し出した舘。ＭＣの上田晋也に「幼少時代、舘さんも医者になるもんだと？」と聞かれると「そうです。でも、僕だけバカだったんですね」と率直に答えた。さらに