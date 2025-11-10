俳優の坂口憲二が誕生日ショットを公開しファンが歓喜している。１１月８日に５０歳の誕生日を迎え、自身が立ち上げたコーヒーブランド「ＴＨＥＲＩＳＩＮＧＳＵＮＣＯＦＦＥＥ」の公式インスタグラムを１０日に更新。「【ＨＡＰＰＹ５０ＹＥＡＲＳＯＬＤ】」と書き始め、「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます！お陰様で５０歳を迎えることが出来ましたいつも支えてくれてるファミリーと仲間に感謝