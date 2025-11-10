ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。11日の5日目9〜11Rで行われれる準優勝戦メンバー18人が決定した。久々にG1で予選を突破した。浜崎直矢（42＝埼玉）は4日目7Rで5着ながら得点率6.33。3年前の関東地区選以来のG1準優入りだ。「久しぶり過ぎて覚えていませんよ」と浜崎。周年記念なら14年の児島以来と伝えると「それくらいですかね」。おぼろげな記憶の“快感”なわけ