ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、セリエA第11節ウディネーゼ戦を振り返った。9日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。今夏、ガスペリーニ監督を招へいしたローマは、11試合が消化したリーグ戦で8勝3敗の2位と好調を維持。9日に行われたウディネーゼ戦では、42分にロレンツォ・ペッレグリーニがPKを成功させリードを奪うと、61分にはゼキ・チェリクが追加点を挙