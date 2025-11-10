オランダメディア『Voetbal Primeur（VP）』は10日、エールディヴィジ第12節のベストイレブンを発表。NECに所属する日本代表MF佐野航大が選出された。2023年夏にNECへ加入した佐野はチームの主力選手として活躍中。今シーズンもリーグ戦全試合でスタメンフル出場を果たしている。9日に行われたエールディヴィジ第12節では、佐野、小川航基、塩貝健人擁するNECはフローニンゲンと対戦。佐野と小川がスターティングメンバーに