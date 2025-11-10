＜こんな人＞歌舞伎俳優中村橋之助（29）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が10日、都内で、婚約発表会見を行った。舞台共演をきっかけに知り合い、4年半の交際を実らせた。来年初夏に挙式、披露宴を執り行う。◇◇◇能條は幼少期から親の影響もあってミュージカルに挑戦し、ミュージカル「アニー」のオーディションを受けるなど、早くから芸能界を志した。11年8月に1期生として乃木坂46に加入後も、単純な歌唱