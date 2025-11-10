この記事では、園バスで同じバス停を利用しているママ友から送られてくる写真付きのLINEが頻繁でしんどいという投稿を紹介します。息子の近況を写真付きで送ってきて、こちらの話はスルーするママ友にイライラしてしまうという投稿者さん。地域柄関わりを避けるというのが難しく、連絡をスルーできない自分にもついモヤモヤしてしまうそう。こんなママ友とどう関わっていけばいいのか悩んでいるそうです。 ママ友か