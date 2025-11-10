元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。メジャー挑戦に対する日本人の感覚の変化を指摘した。今オフもヤクルトから村上宗隆、巨人から岡本和真、西武から今井達也、高橋光成らがメジャー移籍を表明している。ただ、江川氏は「今の子どもたちは日本で成功したらメジャーに行くって考え方ではなくなって、日本の野球でもいいし、メジャーの野球でもいいんだって。そういう変化がここ1、2年で起き