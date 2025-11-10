金融機関に勤めたことのある人（世帯）は、どれくらい貯金しているのでしょうか？ また、株や投資信託などのリスク資産がどれくらいあるのかも気になるところです。今回は、All Aboutの読者を対象に実施したアンケート調査（※）をもとに、金融機関に勤めたことのある人（世帯）の預貯金やリスク資産についてまとめてみました。金融機関に勤めたことがある人の貯金額はいくら？まずは、金融機関に勤めたことのある人（世帯）が、ど