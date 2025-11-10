【ブンデスリーガ】ブレーメン2―1ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】ドンピシャ枠内ボレー炸裂の瞬間決めれば“ヒーロー”という場面だった。試合終了間際にブレーメンの日本代表DF菅原由勢が放ったドンピシャのボレーは、相手GKのファインセーブに防がれてしまった。日本時間11月8日のブンデスリーガ第10節で、好調を維持するブレーメンはホームでヴォルフスブルクと対戦。菅原は右サイ