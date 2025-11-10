【SVリーグ】群馬グリーンウイングス 1ー3 SAGA久光スプリングス（11月8日・女子第5節）【映像】ベンチ笑ってるやんw「ジャージが脱げない」前代未聞の珍事女子バレーの試合で、見たこともないような珍事が発生。交代選手がコートに入ろうとした際に、どう足掻こうが“ジャージが脱げない”というまさかの事態。試合中に笑ってはいけないが、笑ってしまう…そんなコミカルな出来事を受け、試合後に本人がSNSで心境を告白した。