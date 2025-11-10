ハンセン病元患者の家族が、国に損害賠償などを求めた「ハンセン病家族訴訟」で原告団長を務めた元九州産業大教授の林力さんが８日、胃がんのため死去した。１０１歳だった。告別式は１１日午前１１時から、福岡市城南区友丘３の３の１３の妙泉寺。喪主は長女、古長（こちょう）美知子さん。ハンセン病患者だった父が療養所・星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）に収容され、自身も差別を受けた。被差別部落問題に関わったことをきっ