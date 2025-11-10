1960年代後期に実際に起きた事件を題材にした映画「ブルーボーイ事件」（14日公開）の飯塚花笑監督（35）と主演の中川未悠（30）が4日、都内の日本外国特派員協会で会見を開いた。トランスジェンダー男性の飯塚監督は、トランスジェンダーをテーマに描いた今作に当事者を俳優として起用しており、トランスジェンダーが手を携えて作り上げた作品が、全国70館と大きな規模で公開される意義を強調した。「ブルーボーイ事件」は、東京