俳優の舘ひろし（75）が10日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。医者になる夢をあきらめた訳を明かした。舘の「親父も医者で、おじさんも医者だった。弟も医者で、甥が3人医者」という医者一家。舘自身も幼少期は医者になるのが夢だったという。その夢が変わった理由を聞かれると「中学の時少し、いじめからグレて…」と明かした。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が「舘さんはいじめ