離婚すると元夫とはほとんど会うことはなくなりますよね。子どもがいると会う機会はあるかもしれませんが、離婚した以上すでに他人なので、用がない限り会う必要性もないでしょう。しかし男性は、離婚したのに淡い期待を抱いている人もいるようで……？今回は、離婚した妻と復縁を期待した男性があっけなく玉砕した話をご紹介いたします。キレイになった妻に淡い期待「妻と離婚して1年がたった頃、『久しぶりに会わない？』と連