10月シリーズ招集外だったDF菅原由勢(ブレーメン)がブンデスリーガでの活躍を引っさげ、追加招集だった9月のアメリカ遠征以来の日本代表復帰を果たした。同じ右ウイングバックではMF伊東純也が負傷離脱しているなか、当初発表時点でのメンバーリスト入りは3月のW杯最終予選以来半年ぶり。落選をバネにした活躍で北中米W杯への生き残りのチャンスを掴んだ。9月のアメリカ遠征はDF陣に負傷者が相次いだことに伴う追加招集だった