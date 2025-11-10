U-20ワールドカップの戦いを終え、満を持して照準を北中米W杯に定める。日本代表に3度目の招集となったMF佐藤龍之介(岡山)は「悔しい思いはしたけど、世界を相手にあの年代ならやれる感覚は、手応えとしてあった。もっと上のレベルでプレーしたい思っていたので、A代表に来たかった」と意欲をのぞかせた。6月の北中米W杯アジア最終予選でA代表デビューを飾った19歳は、7月のE-1選手権でも3試合に出場。9月と10月はU-20W杯に参