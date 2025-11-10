昭和36年オープンの町の食堂『ありがた八(や)食堂』。 末広がりの意味を込めて店名に数字の「八」をつけた地元客が毎日のように通う人気店です。価格もリーズナブルで、現在は母が始めた店を娘・田中公子さんが2代目として守り続けています。 店の壁には手書きのメニューがずらり。カレー・オムライス・チャーハン・焼きそば・カツラーメンなど、種類が豊富なのも毎日通いたくなる理由で