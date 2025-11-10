11月17日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界のおマヌケさんが勢ぞろいSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：井上瑞稀 (KEY TO LIT)牛窪恵桜田ひより滝沢カレンモグライダー（50音順敬称略）エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米） ★ジェリーの災難★超お人