「ダイエット＝努力と我慢」そう思っていませんか？でも、−10kgを叶えたJさん（40代・事務職）は、特別な運動も厳しい食事制限もしていませんでした。それでも結果を出せた理由は、“やめたこと”と“始めたこと”を上手に切り替えたから。そこで今回は、そんなJさん流の“頑張りすぎないダイエット習慣”を紹介します。“夜の間食”をやめて、“21時以降は白湯のみ”に切り替えたJさんが最初に手放したのは、仕事後の「21時以降