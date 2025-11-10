「なんか最近、彼氏と距離を感じる…？」という違和感の裏には、彼の中で“気持ちが冷め始めた瞬間”があるのかも。そこで今回は、女性が気づかないうちに彼氏を冷めさせてしまう代表的な行動を紹介します。頻繁に愛情確認する「私のことまだ好き？」「浮気してない？」と繰り返し聞いていませんか？彼にとって、信頼より疑いが先に立つ関係は息苦しいもの。最初はヤキモチと捉えてくれていても、毎回のように確認されると“信用さ