結婚後に不倫に走るような男性とは結婚したくはないもの。そのためには「浮気性」かどうかをきちんと見極める目を持つことが大事です。そこで今回は、間違いなく「浮気性」な男性に見られる特徴を紹介します。優柔不断なところがある優しい性格の男性と結婚したいと考えている女性は少なくありませんが、優しすぎるあまり優柔不断な男性は浮気性の可能性があります。そういう男性は女性からアプローチを受けた時に優しさゆえに断れ