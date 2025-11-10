文部科学省は１０日、学習指導要領の改定を議論する中央教育審議会の専門部会で、小学校２年生の国語でローマ字入力の「タイピング」を体験する学習を導入する案を示した。現行の指導要領の国語では、１年生でひらがなを学び、３年生でローマ字を学習する。今回の案では、２年生で「書くこと」の学習の一環としてタイピングを体験させる。文科省によると、ローマ字学習は引き続き３年生とする方向のため、２年生でのタイピン