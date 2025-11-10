ほっそりとした太ももを手に入れるために重要になるのが、太もも側の「内転筋群」の強化と「股関節周り」の柔軟性を高めることの２つ。そこで習慣に採り入れたいのが、内転筋群の強化と股関節周りの柔軟性UPを一気に叶えるピラティスの簡単エクササイズ【グランド・パス】です。床に寝そべった状態で脚をパカっとゆっくり開閉させるだけのシンプルなエクササイズで、テレビを観ながら、リラックスしながらなどいつでも実践できます