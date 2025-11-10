ボートレース福岡の「ルーキーシリーズ第２０戦・スカパー！ＪＬＣ杯」は１０日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。鰐部太空海（２４＝愛知）は準優１１Ｒ、インからコンマ１５の好Ｓを決めて他艇を寄せつけない逃げ切り圧勝。予選トップ通過こそ逃したが、きっちりファイナル入りを決めた。５５号機は「放っても出て行くし、行き足や伸びは超抜。選手になってからもトップ３に入るくらい出て