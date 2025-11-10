元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表し、婚約会見を行った。乃木坂46の同期メンバーからは、能條の門出を祝福する声が相次いでいる。【写真】能條愛未、中村橋之助との2ショット公開能條は乃木坂46の1期生として活動し、2018年にグループを卒業。同期の高山一実は自身のインスタグラムのストーリーズに「泣いたあみの幸せが私の幸せ心から、おめでとう」とコメント。現在はテレビ朝日アナ