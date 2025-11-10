１０日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、兵庫県の内部告発問題に絡み、１月に死亡した元県議の竹内英明氏（当時５０）の名誉を傷つけたとして、兵庫県警が９日に名誉毀損の疑いで政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を逮捕したことを報じた。司会の宮根誠司氏に「実刑（判決）はありますか？」と聞かれた元検事の亀井正貴弁護士は「あり得ますね」と