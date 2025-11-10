タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。新型コロナでの引きこもり時に感じた独自の心境を明かす一幕があった。この日の番組で「自由な時間」の話題になると「あたし、コロナの時、ずっと仕事がない時期があったじゃん。１人だとさ。外出もできなかったじゃん、本当に１人なのよ、ずっと」と話し出したマツコ。「それまで『あ