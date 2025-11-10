日本テレビの菅谷大介アナウンサーが8日、亡くなった。53歳だった。10日、同局が発表した。訃報を受け、元日本テレビアナウンサーの馬場典子が、所属事務所を通じて、追悼コメントを寄せた。【写真】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ馬場アナは「治療を懸命に続けていて、体調の波もある中で、『今度ゆっくり話そうね』という約束が果たせないままとなってしまいました」と無念の思いを明かし、「お互い同期