【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）【映像】衝撃の「低弾道ゴラッソ」U-17日本代表のMF瀬口大翔（神戸U18）が、見事な低弾道ミドルシュートを決めた。左足でのゴラッソが話題となっている。U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者のU-17ポルトガル代表と対戦。日本は退場者を出すも、2-1で競り勝ち