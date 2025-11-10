年末に廃止されるガソリンの暫定税率。ガソリンスタンドでは、段階的に安くなるガソリン価格を見据え買い控えが広がっています。【画像で見る】年末までの2週間ごとのガソリン価格の見通しガソリン暫定税率廃止へ家計負担は軽減も懸念が…高柳光希キャスター:与野党6党は5日、ガソリンの暫定税率を2025年大晦日に廃止することで合意しました。現在のガソリン価格は平均で1L=173円程度で、本体価格と本来の税率に上乗せする形で、