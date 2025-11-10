11月9日、TOKYO FM『杉浦太陽・村上佳菜子日曜まなびより』にて、5児の父である杉浦太陽が、思わず泣きそうになったエピソードを語った。【関連】第5子誕生の杉浦太陽、“6人目はあり？”質問に正直回答「とりあえずもう今の段階では…」番組冒頭、“優しさを感じた時”というテーマでトークする場面で、杉浦は、「育児でいっぱいいっぱいの時に、健診行った時の看護師さんに『パパもゆっくり休んでくださいね』って言われた時に