ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて新商品の販売を開始した。■新アイテム(全7アイテム)・【アクリルスタンド】ユニバプレート-5種(ランダム封入)・【ダイカットクッション】ユニバプレート-虹プレート・【フェイスタオル】みんパチ・スロサミ2025・【アクリルキーホルダー】みんパチ・スロサミ2025-6種(ランダム封入)・【Tシャツ】みんパチ・スロサミ2025・【ライセンス商品