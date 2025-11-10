フジドリームエアラインズ（FDA）は、名古屋/小牧就航15周年の記念品を10月31日に配布した。同空港を発着する一部路線の搭乗者に、パネトーネ種を使ったクロワッサンにチョコレートをコーティングした、コモの新商品「クレセントショコラ」か「クレセントホワイト」を配布した。11月1日から2026年2月15日までの期間限定で一般発売する。