¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images¥ß¥¹¤Ë¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇÇË¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î9Æü¡¢F1¤Îº£µ¨Âè21Àï¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Î·è¾¡¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¥é¥´¥¹¡¦¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´°Áö¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë17°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ­¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥óºÇ½é¤«