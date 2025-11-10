お笑いコンビの千鳥がMCを務めるPrime Videoの配信バラエティの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』(21日20:00〜配信スタート)に、田中樹(SixTONES)、間宮祥太朗、松本若菜、黒木メイサ、中島健人、小林幸子、寺田心、上田竜也、Mr.マリック、藤原紀香、貴乃花、寺島進、宮崎美子、松本まりかが、お題ゲストとして登場する。(左から)間宮祥太朗、田中樹芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成して「即