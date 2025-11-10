社会人野球の日本選手権第10日は10日、京セラドーム大阪で準々決勝2試合が行われ、NTT東日本（東京）とヤマハ（静岡）が準決勝に進んだ。NTT東日本は今年の都市対抗大会準優勝の三菱自動車岡崎（愛知）に7―5で勝利。2―1の三回に4点を奪い、継投で逃げ切った。ヤマハはホンダ鈴鹿（三重）に4―2。序盤にリードを奪い、佐藤廉が完投した。