韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「보도하다（ポドハダ）」の意味は？「보도하다（ポドハダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、マスメディアを通じて行われることです。「보도하다（ポドハダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ