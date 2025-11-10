この記事では、友達に離乳食の作り方を教えてほしいと言われさまざまな準備をして必要なものを伝えていたのにも関わらず、約束の当日になって何も準備されておらず自分の気遣いが無駄になりモヤモヤしているという投稿を紹介します。また今度教えてほしいと友達に言われたものの、友達の子育てに疑問を感じる部分もあったことからもう友達の離乳食作りで時間を割きたくないと思ってしまったそうです。 離乳食の作り方を教えてと